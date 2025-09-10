Haberler

M.İ.G.’nin İfadesi Ortaya Çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ve üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldüren M.İ.G.’nin emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. M.İ.G., ifadesinde annesinin zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını ve üvey kardeşini daha çok sevdiğini öne sürdü. Ayrıca, ölen babasına sıkça hakaret ettiğini iddia ettiği annesinin, cinayetleri gerçekleştirdiği gün babasına bir kez daha hakaret etmesi üzerine bu eylemleri işlediğini belirtti.

PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Dursune Bilgili’nin sosyal medya hesabında, oğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını “Canım oğlum sen yanımda ol yeter” notuyla paylaştığı görüldü. Bu durum, olayın ardından sosyal medyada dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.