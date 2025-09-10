M.İ.G.’nin İfadesi Ortaya Çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde annesi Dursune Bilgili ve üvey kardeşi Havva Nur Anzerli’yi öldüren M.İ.G.’nin emniyetteki ifadesi gün yüzüne çıktı. M.İ.G., ifadesinde annesinin zaman zaman kendisine şiddet uyguladığını ve üvey kardeşini daha çok sevdiğini öne sürdü. Ayrıca, ölen babasına sıkça hakaret ettiğini iddia ettiği annesinin, cinayetleri gerçekleştirdiği gün babasına bir kez daha hakaret etmesi üzerine bu eylemleri işlediğini belirtti.

PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Dursune Bilgili’nin sosyal medya hesabında, oğlu ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını “Canım oğlum sen yanımda ol yeter” notuyla paylaştığı görüldü. Bu durum, olayın ardından sosyal medyada dikkat çekti.