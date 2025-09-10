M.İ.G. Şüpheli Oğul Olmuş

ÜZERİNE GİDEN ŞÜPHELER

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, evlerinde ölü bulunan Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli’yi öldürdüğü iddialarıyla gözaltına alınan M.İ.G.’nin Dursune Bilgili’nin 2017’de vefat eden eşinden olan oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ifade edilen M.İ.G.’nin 23 suç kaydı mevcut.

OLAYIN DETAYLARI

Emniyet sorgusunda M.İ.G.’nin önce annesi Dursune Bilgili’yi, ardından üvey kız kardeşi Havva Nur Anzerli’yi bıçaklayarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Eşi cezaevinde olduğu belirtilen Dursune Bilgili’nin cenazesi sabah saatlerinde Gebze’deki Pelitli Mezarlığı’nda defnedilirken, Havva Nur Anzerli’nin cenazesi ise amcaları tarafından İstanbul’da toprağa verildi.