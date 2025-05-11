M. İ. K. Düşen Kişi Ağır Yaralandı

OLAY ANI

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kapalı kasa kamyonetin arkasında seyahat eden bir kişi ağır yaralandı. Sorgun Mahallesi’nde bulunan Titreyengöl bölgesinde, plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen kapalı kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan Orhan Y., asfalt zemine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın ardından çevredekiler durumu derhal sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri, yaralı Orhan Y.’yi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Alınan bilgilere göre, Orhan Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, kamyonetin sürücüsünü bulmak için kapsamlı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, sürücünün kimliğine ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.