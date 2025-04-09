M.İ. Serbest Bırakıldı, Suç Örgütü Klipleri

BARIŞ BOYUN’U ÖVEN KİPLERİ YAYINLAYAN RAPÇİ SERBEST BIRAKILDI

İtalya’da cezaevinde bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven bir klip yaparak sosyal medyada paylaşan rapçi ‘Massaka’ olarak bilinen M.İ., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılıyor. Ancak, M.İ. hakkında yasa dışı bahis reklamı soruşturması da yürütüldüğü için, Youtube’daki paylaşımı nedeniyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanma kararı alınıyor.

BARAŞ BOYUN’UN SUÇ ÖRGÜTÜNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun’un liderlik ettiği suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına yönelik araştırmalar yaptı. Bu çalışmalarda, ‘Massaka’ olarak tanınan M.İ.’nin Youtube platformunda suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı tespit ediliyor.

Pendik’te yakalanarak gözaltına alınan M.İ., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor. Savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘Barış Boyun’ dosyasından serbest bırakılıyor, ancak yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasından da dolayı tutuklanma kararı alınıyor.