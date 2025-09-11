M. K. B. Özge Bilgin’le Anlaştı

İÇ TRANSFERDE ÖZGE BİLGİN ANLAŞMASI

Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Takım, başarılı oyuncu Özge Bilgin ile yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

ÖZGE BİLGİN’İN KATKISI HEDEFLENİYOR

Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol formasını giymeye devam edecek olan Özge Bilgin, takımına katkı sağlamak konusunda hevesli. Kariyerine bu kulüp altında başlamış ve uzun yıllar boyunca sarı-kırmızılı formayı taşımış olan Özge, yeni sezonda da kulübüyle birlikte yola devam ediyor.