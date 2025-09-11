Haberler

M. K. B. Özge Bilgin’le Anlaştı

İÇ TRANSFERDE ÖZGE BİLGİN ANLAŞMASI

Melikgazi Kayseri Basketbol, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde iç transfer çalışmalarına devam ediyor. Takım, başarılı oyuncu Özge Bilgin ile yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transferlerine hız kesmeden devam ediyor.

ÖZGE BİLGİN’İN KATKISI HEDEFLENİYOR

Yeni sezonda Melikgazi Kayseri Basketbol formasını giymeye devam edecek olan Özge Bilgin, takımına katkı sağlamak konusunda hevesli. Kariyerine bu kulüp altında başlamış ve uzun yıllar boyunca sarı-kırmızılı formayı taşımış olan Özge, yeni sezonda da kulübüyle birlikte yola devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Haberler

Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.