M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, M.K. isimli bir erkek, halası A.S.’nin yanında kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu marketten eve dönerken takip etti. İddialara göre şüpheli, apartmanın giriş bölümünde çocuğa tacizde bulunmaya çalıştı. Korkan çocuk, eve doğru koşarak kaçmaya çalıştı, ancak M.K. de peşinde koştu. Şüpheli, eve kadar girdiği ileri sürülürken, A.S. tarafından dışarı çıkarıldı.

MAHALLELİDEN TEPKİ

Durumu fark eden A.S. ve komşuları, M.K.’ye karşı tepki gösterdi. Mahalledekiler, M.K.’nin kaçmaya çalışan haline karşı parkta onu yakalayıp darbetti. Olay yerine gelen polis ekibi, M.K.’yi kalabalığın arasından alarak, adrese çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından, polis merkezine götürülen çocuk ve ailesi, M.K. hakkında şikayette bulundu.

A.S.’NİN AÇIKLAMALARI

A.S., polis merkezindeki ifadesinin ardından olayı anlatarak, “Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş. Ne söylediği belli değil. Yeğenim de korkarak eve geliyor, arka arkaya zile basıyor. Kapıyı açtım, şahıs bana direkt, ‘Korkma korkma’ yaptı. Ben de ‘Kimsin sen, ne işin var burada?’ dedim. Yeğenimi içeri alırken, bu da evin içine girdi. ‘Çık dışarı’ diyorum, çıkmıyor. Benim içeride yatan daha 1 aylık bebeğim var. Allah’tan bebeğim kucağımda değildi. ‘Çık’ diyorum, çıkmıyor, en sonunda çığlık attım. Sonrasında kolundan, omuzlarından tuttuğum gibi bunu kapı dışarı attım. ‘Gitti mi, gitmedi mi’ diye bakmak için balkona çıktım. Bakarken binanın altına geldi. Oradan küfrediyor, el hareketleri yapıyor. Hemen polisi aradım” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.