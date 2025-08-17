M.K.E., Taciz İddiasıyla Hastaneye Sevk Edildi

OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’da meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen M.K.E., çevredeki insanlar tarafından darbedildi. Olay, Çankaya ilçesinde dün saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, M.K.E. halası A.S.’nin yanında bulunan kız çocuğunu marketten eve giderken takip etti. Taciz girişiminde bulunan M.K.E., çocuk koşarak evine sığınırken peşinden gitti.

TACİZE KARŞI GÖSTERİLEN TEPKİ

Kız çocuğunun evine kadar girdiği ifade edilen M.K.E., halası A.S. tarafından dışarı çıkarıldı. Bu sırada A.S. durumu fark eden komşuları ve mahalle halkı, şüpheliye tepki gösterdi. M.K.E., bölgeden kaçmaya çalışırken mahalle sakinleri tarafından bir parkta yakalanıp darbedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.K.E.’yi kalabalık arasından alarak hastaneye kaldırdı.

SAVCILIK SÜRECI

Durumdan haberdar olan çocuk ve ailesi, polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. M.K.E., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı ve yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, taciz şüphelisinin ruh ve akıl hastalıkları hastanesine sevk edilmesine karar verdi.