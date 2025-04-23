M.K. Gözaltına Alındı, Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KİŞİYE YAPILAN GÖZALTI İŞLEMİ

BURSA’da, evinde, iş yerinde, deposunda ve aracında toplam değerinin yaklaşık 2,3 milyon lira olduğu kaçak tütün ve tütün ürünleri tespit edilen M.K. (44) gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, M.K.’nin kıyılmış kaçak tütün sattığını iddia ederek teknik ve fiziki takip süreci başlattı.

YAPILAN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Dün Yıldırım ilçesinde M.K.’ye ait ev, iş yeri, depo ve araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 2,3 milyon lira olarak belirtilen 1973 kilo bandrolsüz kıyılmış kaçak tütün, 160 bin makaron, 246 bin 200 sigara filtresi, 600 kilo nargile kömürü ve 850 adet kesilmiş bandrol bulundu. Gözaltına alınan M.K., ifadesinin tamamlanmasının ardından, ‘5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.