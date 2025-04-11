M.K., İntihar Girişiminde Bulundu

İNTİHAR GİRİŞİMİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Ankara’nın Mamak ilçesi Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi’nde M.K. isimli bir kişi, boşandığı eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evinin camına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Elindeki tabanca ile pencereden aşağı bakan M.K.’yi gören komşuları, hemen durumu yetkililere bildirdi.

POLİS VE İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen M.K., elindeki tabanca ile çevreye ateş açmaya başladı. Bu tehlikeli durum karşısında, müdahale etmek isteyen polis özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HASTANEYE KALDIRILDI VE TABANCASI RUHSATSIZDI

M.K., hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontroller sonucunda, yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.