M.K., Kız Çocuğuna Taciz Etti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen M.K., çevredeki mahalleli tarafından darbedildi. Yaralanan şüpheli, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, hukuki süreç başlatıldı ve çocuk ile ailesi, şüpheliden şikayetçi oldu.

TACİZ İDDİALARI VE MAHALLELİNİN TEPKİSİ

İddialara göre, M.K. halası A.S. ile yaşayan 12 yaşındaki kızı marketten dönerken takip etti. Apartman girişinde, çocuğa tacizde bulunmaya çalıştığı aktarılan M.K., çocuğun hızlı bir şekilde eve koşması üzerine peşinden gitti. Halanın müdahalesi ile dışarı çıkarılan şüpheliye, durumu fark eden komşuları ve mahalleli tepki gösterdi. M.K. kaçmaya çalışırken, mahalleliler tarafından parkta yakalandı ve darbedildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, M.K.’yi kalabalığın arasından alarak adrese çağrılan ambulansla hastaneye götürdü. Olayın ardından, çocuk ve ailesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü ve şüpheliden şikayetçi oldular. Hala A.S., olay sonrası polis merkezinde yaptığı açıklamada, “Yeğenimi takip ediyor. Onunla birlikte binaya giriyor. Binanın içerisinde kolunu falan okşamış. Sonra kulağına bir şeyler söylemiş.” şeklinde durumu ifade etti. A.S., yeğeninin korkarak eve koşmasının ardından M.K.’yi dışarı çıkarmak için girişimde bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.