M.K. Tüfekle Borçlusuna Ateş Açtı

SAMSUN’DA TUFTEKLE ATEŞ AÇMA OLAYI

Samsun’da, bir kişinin 1.400 lira alacak için arkadaşının kaldığı eve gelerek taşkınlık yaptığı öğrenildi. Ardından, borçlusunun evine tüfekle ateş açan bu kişi gözaltına alındı. Olayın detaylarına göre, İlkadım ilçesindeki Kışla Mahallesi’nde M.K., borcu bulunan arkadaşının evine geldi. Bir gün sonra, borcunu ödemekte geciken arkadaşının evine tüfekle ateş açtı.

OLAYDA YARALANAN YOK

Tüfekli saldırıda ölü ya da yaralı olmadı; saldırgan M.K. olaydan sonra olay yerinden kaçtı. Ancak polis ekipleri, M.K.’yı yakalayarak gözaltına aldı. M.K., “genel güvenliği tehlikeye düşürmek” suçlamasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

