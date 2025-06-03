M. K. Vatandaşlara Geçmiş Olsun Diledi

DEPREMİ HİSSEDEN VATANDAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlara geçmiş olsun mesajı gönderdi. Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibarıyla olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

EKİPLER SAHA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Bakan Kurum, depremin ardından yürütülen saha tarama çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, anlık olarak olumsuz bir durumun olmadığına dikkat çekti. Ekiplerin hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildiği ve tarama faaliyetlerine başladığı belirtildi.