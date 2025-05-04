M. Kaplan: “Yukarıda tutunmamız gereken maçtı.”

MÜSABAKA ANALİZİ

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Ankara Keçiörengücü ile oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Takımının 3-2’lik galibiyetinin ardından, “Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı” sözleriyle mücadelelerine devam etmenin önemini vurguladı. Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında gerçekleşen bu müsabakada, Ankaragücü ekibi zorlu bir süreçten geçerken, Kaplan da bu dönemde takımın motivasyonunu sürdürmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaplan, toplantıda, “Bugün güne biraz üzücü bir haberle başladık” diyerek, oyuncusu Rakoczy’nin babasını kaybetmesinin etkilerini takım üzerinde hissettiklerini ifade etti. Bu durumun, oyuncunun moral bozukluğuna neden olduğunu dile getiren teknik direktör, “İzin vermek istedim, ‘Gidebilirsin’ dedim” diyerek, oyuncunun yaşadığı acıya duyduğu saygıyı gösterdi. Bununla birlikte, “Yukarıya tutunmamız gereken bir maçtı. Final maçımız kaldı” diyerek, hedeflerine sadık kaldıklarını da hatırlattı.

Kaplan, takımına geldikten sonra elde ettikleri başarıları anarak, “Biz geldikten sonra 2’de 2 yaptık” ifadesini kullandı. Gelecek hafta oynayacakları Amed maçı için de umutlu olduklarını belirterek, bu karşılaşmadan sonra rakip takımlara göre strateji belirleyeceklerini açıkladı. Sıcak havanın takımı biraz etkilediği konusunda da söz eden Mustafa Kaplan, Keçiörengücü takımını da iyi performansları için tebrik etti. “Sıcak havaya rağmen iyi bir maç oldu. 5 gol izlediler” diye belirterek, müsabakanın keyifli geçtiğini vurguladı.