M. Karakuş Yeniden Başkan Seçildi

YENİ BAŞKAN SEÇİLDİ

Kilis Muhtarlar Derneği’nin başkanlığına Mehmet Karakuş yeniden seçildi. Genel Kurul, kent lokantasında gerçekleştirildi ve muhtarlar, başkanlık için Mehmet Karakuş ile Ahmet Polat’ın adaylığını destekledi. Seçim sonucunda Mehmet Karakuş, 64 oy alarak başkanlığı kazanırken, diğer aday Ahmet Polat ise 59 oy aldı.

BERABERLİK VURGUSU

Başkan Karakuş, kazandığı oylar için teşekkürlerini iletti. Yaptığı açıklamada, “Oy atan, atmayan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diyerek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bu ifade, topluluk içinde dayanışmanın önemini vurguluyor.