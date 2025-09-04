Haberler

M. Karayılan, Sarıgöl’e Ziyaret Etti

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ilçe gezileri kapsamında Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret ediyor. Karayılan, burada Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar’dan ilçede yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alıyor. Ayrıca, kurumun personeliyle de bir araya gelerek çeşitli değerlendirmeler yapıyor.

BERABERİNDE GÖREVLİLER VAR

Karayılan’a bu ziyareti sırasında İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Ali Gök ile birlikte şube müdürleri de eşlik ediyor. Bu toplantılar, tarım ve ormancılık alanındaki faaliyetleri hızlandıracak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor.

