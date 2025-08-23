Haberler

M. Kayseri Yolunda Kaza Meydana Geldi

TRAFAFİK KAZASI DETAYLARI

Malatya-Kayseri kara yolunda meydana gelen ciddi bir trafik kazası, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazanın ardından ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı. Özellikle bu kazanın Akçadağ ilçesi mevkiinde gerçekleşmiş olması yörede büyük bir üzüntü yarattı.

KURBANLAR VE YARALILAR

Kazayı gören diğer sürücüler, olayın hemen ardından polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ekipler, hurdaya dönen araçlarda sıkışan kişileri çıkardı. İlk belirlemelere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 4 olarak kaydedildi, yaralıların durumları ise sağlık ekipleri tarafından değerlendiriliyor. Bu tür kazaların önüne geçmek, trafikte dikkati artırmak gerektiği bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Galatasaray Kayseri’ye Geldi, Taraftarlar Karşıladı

Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile oynamak üzere Kayseri'ye gitti. Takım, otel önünde taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.
Haberler

Galatasaray Kayseri’ye geldi, bekliyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için özel uçakla Kayseri'ye ulaştı ve burada taraftarları tarafından karşılandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.