M. Köse, H. Belediye Başkanıyla buluştu

MEHMET KÖSE’DEN HAVZA ZİYARETİ

Ak Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Havza İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Bu ziyareti sırasında Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen ve partililerle bir araya geldi. Köse, ayrıca AK Parti Havza Belediyesi Meclis Grup Toplantısı’na katılarak, Belediye Meclisi üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

HAVZA İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM

AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, yaptığı konuşmada “AK Parti Havza İlçe Teşkilatı olarak tüm kademelerle Havza için çalışıyoruz.” dedi. Belediye Başkanı Murat İkiz, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Önceliğimiz halkımızın ihtiyaç ve talepleri.” şeklinde açıklamada bulundu.

İSTİŞARE KÜLTÜRÜNE VURGU

Mehmet Köse, AK Parti teşkilatındaki istişare kültürünün önemine değinerek, “Biz hep birlikte güçlü bir aileyiz. Bu birlik ve beraberliğimiz partimizin istişare kültüründen gelmektedir.” ifadesini kullandı.