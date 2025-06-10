Haberler

M.M., Eczacı Yıldız’ı Tabancayla Vurdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Diyarbakır’da, M.M. adlı kişi, çalıştığı eczanede maaşını alamadığı sebebiyle tartıştığı eczacı Fatih Ufuk Yıldız’ı tabancayla vurarak yaşamına son verdi. Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 12’nci Sokak’ta öğle saatlerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SALDIRI

İddiaya göre, M.M. daha önce çalıştığı eczaneye geri dönerek, maaşını alamadığı için eczane sahibi Fatih Ufuk Yıldız ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüdükçe, M.M. yanında getirdiği tabancayı çıkararak Yıldız’a ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Yıldız yere yığılırken, M.M. olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE GÜVENLİK GÜÇLERİ

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine adrese sevk edildi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından hemen özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Yıldız kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Şu anda, kaçan M.M.’nin yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışmalar devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Keşan’da Temizlik Seferberliği Başlatıldı

Kurban Bayramı sonrası Keşan ilçesindeki Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde 200 ton çöp toplanarak kapsamlı bir temizlik hizmeti sunuldu.
Haberler

Bosna Hersek’te Meclis Oturumu Ertelendi

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu, salonda yılan bulunması nedeniyle ertelendi. Salondaki yılanın tespiti sonrası alan boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.