M.M. Yakalandı, Bebek Bezleri Çalındı

55 BİN DOLARLIK BEBEK BEZİ HIRSIZLIĞI

Ali Aksoyer/İstanbul – Türkiye’de Rusya’ya gönderilmesi planlanan 55 bin dolar değerindeki bebek bezlerinin gümrük yerine başka bir depoya boşaltılarak çalındığı ortaya çıktı. Nakliyeci M.M. (34) güvenlik kameralarındaki görüntüler sayesinde yakalandı. Çalınan ürünler, sahibine geri verildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

İstanbul’da bulunan kozmetik firması yetkilisi İ.C. (44), Rusya’ya yapacakları bebek bezi ihraçatıyla ilgili bir TIR’a yükledikleri malların gümrüğe gönderilen sakıncalı bir süreç yaşadıklarını aktardı. İ.C., malların gümrüğe ulaşmadığını ve nakliye işini yapan kişinin ürünleri çaldığına inandıklarını belirtti.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği, bu konuda araştırma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek çalınan TIR’ın güzergâhını takip etti. Gümrük yerine başka bir depoya gittiğini tespit eden ekipler, derhal nakliyeci M.M.’yi yakaladı. M.M.’nin daha önce iki suç kaydı olduğu da belirlendi.

İŞLEMLER TAMAMLANDI

Çalınan bebek bezleri, bir depoda bulunarak mal sahibine geri teslim edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.