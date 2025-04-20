M. Mahallesi’nde Ekmeğin İçinden İp Çıktı

FIRINDA BEKLENMEDİK BİR BULUŞ

Elazığ’ın Mustafapaşa Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, fırına giderek ekmek aldı. Evinin yolunu tutan vatandaş, akşam yemeğinde ekmeği keserken karşılaştığı sürprizle şok oldu. Ekmekten çıkan ip, onu oldukça şaşırttı.

YETKİLİLERE BİLDİRİLDİ

Olaydan sonra durumu yetkililere bildiren vatandaşın, bu beklenmedik durum karşısında ne yapacağını düşündüğü belirtildi. Ekmekten çıkan ipin fotoğraflarını da paylaşarak durumu belgelendiren vatandaş, yaşadığı olayı çevresiyle paylaştı.