M. N. Akdağ, İstanbul’dan katıldı

YARIŞMACI GÜNDEMİ

Masterchef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri üyeliği ile izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yarışma, birbirinden farklı yarışmacıların üst tura çıkmak için verdikleri mücadele ile dolu. Yarışmanın ilgi çeken canlılarından biri de Gamze Nur. Peki, MasterChef Gamze Nur kimdir, yaşı kaç, nerelidir ve Instagram hesabı var mı? Gamze Nur elendi mi?

GAMZE NUR HAKKINDA

Gamze Nur Akdağ, İstanbul’dan yarışmaya katılıyor. 25 yaşında olan Gamze Nur evlidir. Lisede yiyecek içecek alanında eğitim almış ve kariyerinde çeşitli kurumlarda görev yapmıştır. MasterChef Türkiye’deki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gamze Nur, rulo fırça dil balığı yemeği ile şeflerden 3 evet almayı başarmış ve üst tura yükselmişti.

MASTERCHEF 2024-2025 SEZONU FİNALİ

2024-2025 sezonunda MasterChef Türkiye finalinde Onur ve Kerem karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını Onur kaldırarak MasterChef tarihine adını yazdırmış oldu.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyeleri değişiklik göstermedi. TV8 ekranlarında izleyicilere sunulacak olan yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi yine üç usta şef görev alacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna.