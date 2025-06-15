M. Nisa Nur, 24 Yaşında İstanbul’dan

YARIŞMA JÜRİSİ VE YARIŞMACILAR

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın üstlendiği MasterChef Türkiye, izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor. Yarışmacılar, üst tura geçmek için büyük bir mücadele veriyor. MasterChef Nisa Nur hakkında bilgiler de merak ediliyor. Peki, Nisa Nur kimdir, yaşı ve nereli olduğu nedir, Instagram hesabı bulunuyor mu? Ayrıca, Nisa Nur elendi mi? MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda Onur ve Kerem finalde karşı karşıya gelmişti. Şampiyonluğu elde eden isim Onur olarak kayıtlara geçti ve bu, MasterChef tarihine bir başka başarı ekledi.

YENİ SEZON DETAYLARI

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Yarışma, TV8 ekranlarında takipçileriyle buluşmaya devam edecek. Önceki sezonlarda gördüğümüz üç usta şef yine jüri koltuğunda olacak: Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna. Nisa Nur, İstanbul’dan yarışmaya katılmakta ve 24 yaşında bir aşçı olarak dikkat çekiyor. Şu an bir İtalyan restoranında makarnacı olarak görev yapmakta. Nisa Nur Demirer, patates püreli ördek yemeği ile jüri üyelerinden 3 evet alarak etkileyici bir performans sergiledi.