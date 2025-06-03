M.Ö.G., Ailesini Tahra İle Rehin Aldı

PSİKOLOJİK SORUNLARLA MÜCADELE EDEN BİR ŞAHIS REHİNLER ALDI

Batman’ın Sason ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin almış durumda. Alınan bilgilere göre, olay ilçenin Yaylatepe Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. 30 yaşındaki M.Ö.G., rehin aldığı aile üyeleriyle birlikte tehditler savuruyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE GÖREVDE

Olayın duyulmasının ardından hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik görevleri, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeler devam ediyor.