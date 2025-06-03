Haberler

M.Ö.G., Ailesini Tahra İle Rehin Aldı

PSİKOLOJİK SORUNLARLA MÜCADELE EDEN BİR ŞAHIS REHİNLER ALDI

Batman’ın Sason ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, annesi, babası ve kız kardeşini tahra ile rehin almış durumda. Alınan bilgilere göre, olay ilçenin Yaylatepe Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. 30 yaşındaki M.Ö.G., rehin aldığı aile üyeleriyle birlikte tehditler savuruyor.

EKİPLER OLAY YERİNDE GÖREVDE

Olayın duyulmasının ardından hemen sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik görevleri, şahsı ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ünlü Şefler Kurban Vekaletini Verdiler

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Utkan Yalçınkaya, kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a bağışlayarak ihtiyaç sahiplerine yardımcı oldular. Kızılay, yemek yardımlarına yıl boyunca devam etmektedir.
Haberler

Trafik Ekipleri, Bayramda Güvenlik Sağladı

Tekirdağ'da emniyet, Kurban Bayramı öncesi otobüs terminalinde yolcuları ve sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirerek güvenliği artırmayı hedefledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.