M.Ö.G. Teslim Oldu, Üzerine Tedavi Edilecek

REHİN ALMA OLAYI

Batman’ın Sason ilçesinde ailesini tahra ile rehin alan bir kişi, 6 saat sonra ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu. Yaylatepe Mahallesi’nde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Ö.G. (30), bulunduğu evde annesi, babası ve kız kardeşini rehin aldı. Olayın ihbar edilmesinin ardından, sağlık, jandarma, itfaiye ve özel harekat polisleri olay yerine yönlendirildi.

AİLE KURTARILDI

Yaklaşık 4 saat boyunca içeride mahsur kalan anne, baba ve kızları, jandarma eşliğinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin sepetli aracıyla dışarı çıkarılan aile, sağlık durumu açısından değerlendirildi. M.Ö.G. ise, 6 saat süren ikna çalışmaları sonucunda teslim oldu ve tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

BABADAN AÇIKLAMA

Oğlu tarafından rehin alınan baba Yasin G., oğlunun uzun süredir psikiyatri tedavisi aldığını belirtti. Baba Yasin G., “Aynı odadaydık. Herhalde son aylarda ilacını kullanamadı. Son bir hafta hastanede yatırdık, taburcu oldu ama bu sefer kontrole gitmedi. Niye gitmediğini sordum, küfür etti. Kapıyı üstüme kapattı, elinde tahra vardı” dedi.