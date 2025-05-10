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M.Ö. Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

SİLAHLI SALDIRILARLA İLGİLİ OPERASYON

Beykoz’da farklı tarihlerde gerçekleşen 4 ayrı ev ve iş yerine yapılan silahlı saldırılarla ilgili şüpheli bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda 3 yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün ve 1 susturucu ele geçirildi. Elde edilen bu materyallerle birlikte şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYLARIN YÜKSELİŞİ VE GÖZALTILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 5, 6, 7 ve 28 Nisan tarihlerinde Soğuksu ve Acarlar Mahallelerinde silahlı ateş açıldığına dair gelen ihbarlar üzerine araştırma başlattı. Bu çerçevede, olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ö. isimli şüpheli, 28 Nisan tarihinde Acarlar Mahallesi’nde ikamet ettiği evine düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda C.D. isimli bir kadın da yakalandı.

ŞÜPHELİNİN HUSUMETİ YOK

Evde yapılan aramalarda, yivsiz tüfek, 11 şarjör, 10 kutu havalı tüfek mermisi, 3 dürbün, 1 susturucu, 2 kutu temizleme aparatı, 2 yer sabitleme aparatı ve tahta üzerinde hedef kağıtları bulundu. Yapılan araştırmalarda ise şüpheli ile mağdurlar arasında herhangi bir husumet olmadığı belirlendi. C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, M.Ö. 29 Nisan’da çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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