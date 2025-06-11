M.Ö., H.M. tarafından vurularak öldü

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kırıkkale’de, iki yıl önce bacaklarından vurduğu husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 8 Haziran tarihinde Kaletepe Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi.

ŞÜPHELİ VE SİLAHLI SALDIRI

Alınan bilgilere göre, daha önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile aralarında husumet bulunan M.Ö., sokakta silahlı saldırıya maruz kaldı. H.M., elindeki tabancayla Muhammed Özdoğan’a defalarca ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdoğan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed Özdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheli H.M.’yi yakaladı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı alındı.