M.Ö., Kredi Kartı Dolandırıcılığı Yüzünden Tutuklandı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK OLAYI
Gaziantep’te başka birine ait kredi kartını izinsiz kullanarak dolandırıcılık yapan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda, dolandırıcılık suçundan 14 yıl kesinleşmiş cezası bulunan M.Ö. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.
YAKALANAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Gerçekleşen operasyon sonrası, M.Ö.’nün dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edildi. Operasyon sonucunda yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi.