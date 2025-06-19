M Oil, Automechanika İstanbul 2025’te Yer Aldı

GÜZELENERJİ’NİN M OIL MARKASI AUTOMECHANIKA İSTANBUL 2025 FUARINDA

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji’nin akaryakıt ve madeni yağ markası M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı’nda yenilenen madeni yağ ambalaj tasarımlarını ve ürün portföyünü iş ortakları ve müşterileriyle tanıttı. M Oil, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli buluşmalarından biri olan Automechanika İstanbul Fuarı’nda yerini aldı. Fuar süresince, 12-15 Haziran tarihleri arasında yeni iş fırsatları değerlendirilirken M Oil, yurt içi ve küresel pazardaki etkinliğini artırma imkanı buldu.

YÜKSEK KALİTE ÇÖZÜMLER SUNUYOR

M Oil Madeni Yağlar, otomotiv, endüstriyel, kimyasal ve gres ürün gruplarında 180’den fazla ürün ve 480’in üzerinde ambalaj çeşidi ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çözümler sunuyor. Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejisiyle pazardaki gücünü pekiştirmeyi amaçlıyor. Yenilikleri sürekli takip eden M Oil, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor ve değişen dünya dinamikleri, tüketici beklentileri ve sektör trendleri doğrultusunda dönüşümünü sürdürüyor.

MODERN VE YENİLİKÇİ MARKA KONUMLANDIRMASI

M Oil, marka konumlandırmasını daha modern, dinamik ve yenilikçi bir yapıya taşıma hedefi doğrultusunda logosunu ve madeni yağ ürün portföyünü enerjik marka kimliğini yansıtacak şekilde yeniledi. Yenilenen ambalaj tasarımı, sadece estetik bir değişim değil, aynı zamanda stratejik bir dönüşümü de temsil ediyor. Özellikle premium ürün gruplarında kullanılan farklı ambalaj renkleri, ürün kategorilerini daha belirgin hale getiriyor ve yüksek kalite ile güvenilirlik algısını güçlendirmeyi hedefliyor.