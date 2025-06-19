M Oil Yenilenen Ambalajlarıyla Dikkat Çekti

GÜZEL ENERJİ’NİN YENİLİKLERİ

OYAK bünyesinde faaliyet gösteren GüzelEnerji’nin akaryakıt ve madeni yağ markası M Oil, Automechanika İstanbul 2025 Fuarı’nda yenilenen madeni yağlar ambalaj tasarımlarını ve ürün portföyünü iş ortakları ve müşterileriyle tanıttı. Akaryakıt ve madeni yağ sektörünün önde gelen markalarından biri olan M Oil, otomotiv satış sonrası sektörünün önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen Automechanika İstanbul Fuarı’na katıldı. 12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, marka, yenilenen ambalaj tasarımları ve geniş ürün portföyü ile dikkat çekti.

YENİ İŞ FIRSATLARI VE KÜRESEL ETKİNLİK

Automechanika İstanbul Fuarı’nda yeni iş fırsatlarını değerlendirme şansı bulan marka, yurt içindeki ve küresel pazardaki etkinliğini artırma yolunda önemli adımlar atıyor. Yapılan açıklamaya göre, otomotiv, endüstriyel, kimyasal ve gres ürün gruplarında 180’den fazla ürün ve 480’in üzerinde ambalaj çeşidi ile farklı sektörlerin gereksinimlerine yönelik yüksek kalitede çözümler sunuyor. Sürdürülebilir büyüme stratejisi ile M Oil Madeni Yağlar, pazardaki gücünü pekiştirmeye devam ediyor.

MARKA DEĞİŞİMİ VE YENİ GÖRÜNÜM

Marka, değişen dünya dinamikleri ve tüketici beklentileri doğrultusunda dönüşümünü sürdürüyor. Daha modern, dinamik ve yenilikçi bir yapıya sahip olmayı hedefleyen M Oil, logosunu ve madeni yağ ürün portföyünü de enerjik marka kimliğini yansıtacak şekilde yeniledi. Yenilenen ambalaj tasarımı, estetik bir değişimin yanı sıra stratejik bir dönüşümü de temsil ediyor. Özellikle premium ürün gruplarında kullanılan farklı ambalaj renkleri ile ürün kategorilerini daha belirgin hale getiren marka, yüksek kalite ve güvenilirlik algısını artırmayı hedefliyor.