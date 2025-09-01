M. Öntürk, Başarıları Kutladı Ve Bilgisayar Hediye Etti

BAŞKAN ÖNTÜRK’ÜN HEDİYELERİ

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında başarılı olan öğrencilere bilgisayar hediye etti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, YKS’de ilk 1000’e giren 32 öğrenci ile LGS sınavında tam puan alan 10 öğrenciyi Antakya Gastronomi Evi’nde düzenlenen bir etkinlikte bir araya getirdi.

GENÇLERİN BAŞARILARI KUTLANDI

Programda öğrencilere başarılarından dolayı tebrik eden Öntürk, onlara dizüstü bilgisayar hediye etti. Açıklamasında, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerin ardından başarılı gençlerle buluşmanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Öntürk, “Bu tür başarıların deprem kentinde çok kıymetli” diye vurguladı. Öntürk, “Sizleri tebrik ediyorum. Bizler şehrimizi ayağa kaldırırken, ekibimizle gece gündüz çalışırken, sizler de aldığınız eğitimlerle hem şehrimizin geleceğini hem de ülkemizin geleceğini hazırlıyorsunuz. Bu motivasyonunuzdan bir an olsun ayrı düşmeyin.” dedi.

EĞİTİME DESTEK SÜRECEK

Öntürk, gençlerin eğitim hayatları boyunca her zaman onların yanında olacaklarını belirtti. Programa ayrıca AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, öğrenciler ve aileleri de katıldı.