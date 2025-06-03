M. Özdemir Göktaş, 6 Milyar Ödeme

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI ÖNE ÇEKİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı sebebiyle haziran ayına ait yaşlı ve engelli aylıklarını öne çektiklerini açıkladı. Göktaş, bu çerçevede yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödemenin vatandaşların hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

TOPLAMDA 1 MİLYON 350 BİN KİŞİYE DESTEK

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaşlı ve engelli aylıkları ödemesinin öne çekilmesi müjdesini vermesinin ardından detayları aktardı. Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşa engelli ve yaşlı aylığı ödemesi yapılacağını belirten Göktaş, “Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık.” şeklinde konuştu.

KAPSAYICI SOSYAL YARDIM PROGRAMLARI GELİŞTİRİLİYOR

Göktaş, Bakanlık olarak engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız.” dedi. Göktaş, bu doğrultuda Kurban Bayramı nedeniyle ödemelerin öne çekildiğini vurgulayarak, “Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerinde bulundu.