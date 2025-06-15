M. Özdilek, Beşiktaş’ta başardıklarını anlattı

MEHMET ÖZDİLEK’İN FUTBOL KARIYERİNE DAİR AÇIKLAMALARI

Haber Bahane programında konuk olan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, futbolculuk kariyeri hakkında içten açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta geçirdiği dönem, kariyerine başlangıç öyküsü ve Fenerbahçe’nin teklifini neden reddettiği gibi konular gündeme geldi. Özdilek, futbol serüveninin ilk dönemlerinde sporla pek ilgili olmadığını, ama etrafındaki insanların yeteneğini keşfettiğini kaydetti. “Futbolu sevenler ve izleyenler, ‘Sen iyi bir oyuncu olacaksın’ derdi.” ifadesini kullanarak, çevresindeki destekleyici tutumu vurguladı.

KARİYERİNDEN DÖNÜM NOKTALARI

Profesyonel futbol hayatının Kahramanmaraşspor’da başladığını söyleyen Özdilek, kariyerinin önemli bir dönüm noktasından bahsetti. “Samsun-Beşiktaş maçını izlerken, ‘Ben bu takımda oynarım’ dedim, 3 yıl sonra Beşiktaş’taydım.” sözleriyle, Beşiktaş’a transfer olma hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Beşiktaş’ta uzun yıllar forma giyen Özdilek, çeşitli zorluklar yaşamış olsa da asla pes etmediğini belirtti. “Her şeyi yaşadım, zaman zaman hayat kırıklıkları yaşadım ama asla vazgeçmedim.” diyerek, sahada daima mücadeleci bir oyuncu olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE TEKLİFİNİ REDDETMESİ

Futbola olan disiplini ve bağlılığı sayesinde Beşiktaş’ın en çok forma giyen oyuncularından biri olmayı başardığını dile getiren Özdilek, Fenerbahçe tarafından yapılan teklifi neden geri çevirdiğini açıkça paylaştı. “Beşiktaş’a sözüm vardı, o yüzden kabul etmedim.” diyerek, taraftarı olduğu kulübe olan bağlılığını vurguladı. Ayrıca, “Şifo Mehmet” lakabının hayatındaki etkisinden de bahsederek, bu lakabın zaman zaman kendi adının önüne geçtiğini, fakat bunun kendisine olumsuz bir etkisi olmadığını söyledi.

FUTBOLU ZİRVEDE BIRAKMAK

Futbol kariyerini zirvede sonlandırdığını dile getiren Özdilek, emeklilik kararının ardından yaşadığı duygusal anları da paylaştı. Bu dönemin zorluklarıyla baş etmenin ve yeni bir hayata başlangıcın önemine değindi.