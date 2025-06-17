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M. Özil, Öğrencilerle Buluştu, Heyecanlı

MESUT ÖZİL, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Eski futbolcu Mesut Özil, İstanbul Başakşehir’deki özel bir okulda öğrencilerle buluştu. Bu özel etkinlikte Özil, öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, kariyer yolculuğu ve yaşam tecrübeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

KARİYERİ VE GELECEK HEDEFİ

Basın mensuplarına açıklama yapan Mesut Özil, “Heyecanlıyım biraz. Çok mutluyum. Karşılamada gördüğünüz gibi bizim minnoşlar çok sevimli. Ayrıca çok mutlu oldum. Önemli isimler Türkiye’ye geliyor, futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa’da başarılı olur” ifadelerini kullandı. Özil, ilerleyen dönemde Ümraniye’de bir akademi kurmayı planladığını belirterek, “Gençlerin elinden tutup, kendilerini Avrupa’da en büyük sahnelerde göstermelerini istiyorum” dedi.

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