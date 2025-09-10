M. Özkan, 34 Yaşında ve Ankara’lıdır

MEHTAP ÖZKAN KİMDİR?

Televizyon dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Mehtap Özkan, kariyeri ve özel hayatıyla dikkat çekmeyi başaran bir figür. Medya sektöründe profesyonel sunuculuğuyla adından söz ettiren Özkan, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. Ancak onun hakkında merak edilen pek çok detay mevcut: “Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi kanalda çalışıyor, ne iş yapıyor, kiminle evli ve kaç evlilik yaptı?” İşte bu soruların yanıtları…

MEHTAP ÖZKAN’IN EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Mehtap Özkan, 22 Aralık 1990 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğmuştur. Medya alanında başarılı bir haber spikeri ve televizyon sunucusu olarak tanınmaktadır. Başkent Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü mezunu olan Özkan, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk ve diksiyon eğitimi alıp kariyerine çeşitlilik kazandırmıştır. 2025 itibarıyla 34 yaşında olan Özkan, kökenini Ankara’nın Çankaya ilçesine dayandırmaktadır. Bu şehir, onun doğum yeri ve yetiştiği yer olma özelliği taşımaktadır.

KARİYER YOLCULUĞU

Özkan, kariyerine Kanal?B’de stajyer olarak başlamış, sonrasında TV8’de sunuculuk ve radyo programlarında yer almıştır. Beyaz TV’de muhabir ve hava durumu sunucusu olarak görev yapmış; Halk TV’de ise hafta sonu ve gece haber bültenlerini sunmuştur. 2019 yılından beri Habertürk kanalında haber bültenlerini sunmaya devam etmektedir. Özkan, oyunculuk geçmişine sahip olup, Müjdat Gezen Sanat Merkezi eğitimi sayesinde sahne yeteneğini de geliştirmiştir. Günümüzde Habertürk kanalında haber spikerliği yapmaktadir ve 2019’dan itibaren bu kanaldan ekranlarda yer almaktadır.

ÖZEL HAYATI

Mehtap Özkan, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile evlidir. Gürsel Tekin, siyasetin tanınan isimlerinden biridir. Çift, 4 Şubat 2022 tarihinde aile arasında sade bir törenle Çırağan Sarayı’nda nikah kıyarak evlenmiştir. Özkan, başarılı bir spiker olarak tanınmakla birlikte, magazin bilgilerine göre yalnızca Gürsel Tekin ile evlenmiştir. Henüz önceden başka bir evlilik bilgisi bulunmamaktadır.