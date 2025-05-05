M. Öztürk, Üreticilere Destek Verileceğini Belirtti

ZİRAİ DON ZARARI VE ÜRETİCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, 9-13 Nisan 2025 tarihlerinde Manisa ilinde etkili olan zirai don olayının ardından, üreticilerin bağları için yapması gereken işlemler hakkında bilgi verdi. Öztürk, “Don olayının hemen ardından, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 184 teknik personelimiz sahaya sevk edilmiş, arazide geniş kapsamlı hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.” şeklinde belirtirken, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının TARSİM Kurumu tarafından değerlendirme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

GELECEK SEZONLARI RİSKE ATIYOR

Öztürk, yaşanan don olayının sadece mevcut sezonu değil, gelecekteki sezonları da riske atabileceğini ifade etti. “Asmanın fizyolojik yapısı gereği, bu yıl gelişecek sürgünler, 2026 yılında ürün verecek çubukları oluşturacaktır.” diyen İl Müdürü, zarar gören bağlarda bitki besleme, toprak işleme ve zirai mücadele uygulamalarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Üreticilerin, bağlarına sahip çıkmaları ve bakım işlemlerini aksatmamaları gerektiğini hatırlattı.

TEKNİK DESTEK VE DAVET

Öztürk, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilere teknik destek sağladıklarını ve sahada bilgi paylaşımında bulunduklarını söyledi. “Tüm üreticilerimizi bağlarında gerekli bakım işlemlerini gecikmeden yapmaya davet ediyoruz.” diyen Öztürk, geçmiş olsun dileklerini ileterek, ülke genelindeki üreticiler için afetsiz bir sezon temennisinde bulundu.