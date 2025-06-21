M.P. Kene Isırdı, Tedaviye Alındı

KENEDEN ISIRILMA OLAYI

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 24 yaşındaki M.P., kene tarafından ısırıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan’a bağlı Sarıcan beldesinde gerçekleşti. M.P., ayakkabısının içine giren bir kene tarafından ısırıldığı sırada, durumu fark edenlerin ihbarıyla sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ

M.P., ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada, ayağındaki kenenin çıkarılmasının ardından ateşi yükselen M.P., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi devam eden M.P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.