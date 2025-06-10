M. P., Personelle Bayramlaştı, Teşekkür Etti

BELEDİYE BAŞKANI PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı tatili sonrasında belediye çalışanlarıyla bayramlaşma gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası’nda görev yapan personelin bayramını kutladı.

BAYRAM RUHU VE BİRLİK

Palancıoğlu, bayram boyunca birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir zaman geçirdiklerini dile getirdi. Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Palancıoğlu, “Her birinizin emeğiyle ilçemiz daha da güzelleşiyor” dedi. Ayrıca, Kurban Bayramı boyunca temizlik ve zabıta gibi birçok birimin görev yaptığını belirtti. Vatandaşların sunulan hizmetlerden memnuniyetinin yüksek olduğunu ekledi.

EMEKLERİNE TEŞEKKÜR

Palancıoğlu, ilçede tüm birimlerle birlikte yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. “Güzel ülkemiz için çok çalışmamız, gayret etmemiz lazım” diyen başkan, geçmiş bayramda mesai yapan ve Melikgazi’nin hizmetinde olan tüm personeline teşekkür etti. “Emeğinize sağlık” şeklinde sözlerini tamamladı.