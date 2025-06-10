M. Palancıoğlu, Bayramda Çalışan Personeli Kutladı

PALANCIOĞLU PERSONELİYLE BAYRAMLAŞTI

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk iş günü belediye çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşma gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre, Palancıoğlu, İnecik Şantiyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yeniköy Bakım ve Onarım Merkezi, Melikgazi Belediyesi Ek Hizmet Binası ve Ana Hizmet Binası’ndaki personel ile bayram sevincini paylaştı.

BAYRAMIN KATKISI VE HİZMETLER

Palancıoğlu, bayram mesajında, birlik ve beraberlik içinde geçirdiği güzel bir bayramı vurguladı. Melikgazi Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu ifade eden Palancıoğlu, “Her birinizin emeğiyle ilçemiz daha da güzelleşiyor” dedi. Kurban Bayramı süresince temizlik ve zabıta gibi birçok birimlerin görev yaptığını dile getiren Palancıoğlu, vatandaşların sunulan hizmetlerden son derece memnun olduğunu belirtti. Tüm birimlerle birlikte yoğun bir çalışma içinde olduklarını ve güzel bir ülke için çok çalışmak gerektiğini ifade etti.

TŞEKKÜR VE KUTLAMA

Palancıoğlu, sözlerini, “Ben tekrardan geçmiş bayramınızı kutluyorum. Emeğinize sağlık. Bayramda mesai yapan ve Melikgazi’mizin hizmetinde olan tüm personelimize teşekkür ediyorum” şeklinde tamamladı.