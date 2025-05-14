M. Pehlivanoğlu, Güvenlik İçin Çalışacak

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN MUSTAFA PEHLİVANOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Mustafa Pehlivanoğlu, resmen göreve başladı. Pehlivanoğlu, görevine başlamasıyla birlikte makamında bir araya geldiği basın mensuplarına, ilçenin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için yoğun bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

VATANDAŞLA İLETİŞİM VE DESTEK VURGUSU

Pehlivanoğlu, kapılarının her daim vatandaşlara açık olduğunu vurguladı. İlçedeki halkın desteğinin kendileri için son derece önemli olduğunu anlatarak toplumla güçlü bir iletişim tesis etmenin gerekliliğini dile getirdi.