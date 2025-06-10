M. Ş. 2026’da Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİNANSAL SIKILIK AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtiyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” şeklinde konuştu.

DEZENFLASYON PROGRAMI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Bakan Şimşek, Dünya gazetesi muhabiri Ece Ceyhun’un sorularını yanıtladı. Dezenflasyon programıyla birlikte dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini ifade etti. Şimşek, “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz” dedi. Ayrıca, “2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak” ifadesini kullandı.

İŞ DÜNYASINA DESTEK

Finansmana erişim konusundaki sıkıntıya dair bilgi veren Şimşek, “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır” açıklamasında bulundu. Çiftçilerin ve esnafın kullandığı kredilerin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devletin karşıladığını belirtti. Şimşek, “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz” dedi.

YENİ DESTEK PAKETLERİ VE HEDEF

Bakan Şimşek, ihracatçılara sağlanan desteklerin tarihi seviyelere ulaştığını, reeskont kredilerinin günlük limitinin 13 kat artırıldığını ve Eximbank’ın sermayesinin 4 katına çıkarıldığını belirtti. Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçıya 49 milyar dolar finansman sağlandığını, bu firmaların %83’ünün KOBİ olduğunu kaydetti. “2025 hedefimiz 52 milyar dolar” dedi. Ayrıca, “Teminat sorunlarına da yapısal çözümler ürettik” ifadesiyle, artık teminat olarak banka teminat mektuplarının yanı sıra kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletlerinin de kabul edildiğini duyurdu.

Şimşek, KOBİ’leri desteklemeye devam edeceklerini ve şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketinin yürürlükte olduğunu aktardı. “Mart ayında bunun 50 milyar TL’sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ’lere yönlendirdik” dedi. Geçtiğimiz haftalarda imalatçı KOBİ’ler için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıklanacağını belirterek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” şeklinde konuştu.