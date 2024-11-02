“M.Ş.A. Cami Avlusunda Ateş Açtı”

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Dün akşam saatlerinde İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan İsmailağa Camisi’nde bir olay yaşandı. Camide cuma vakti gelen M.Ş.A., avluda silahla havaya 7 el ateş açtıktan hemen sonra orayı terk etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri intikal etti. Yapılan incelemelerde avluda 5 adet kovan bulundu.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI VE ARAÇ BULUNTUSU

M.Ş.A.’nın kullanmış olduğu aracın, caminin arkasındaki Camcı Çeşmesi Sokak’ta terk edilmiş şekilde bulunduğu belirlendi. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ayrıca, M.Ş.A. ile cami imamı arasında bir alacak verecek meselesi olduğu ve bu nedenle cami avlusunda ateş açtığı bilgisi edinildi.

YAKALAMA VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Polis ekipleri, şüpheli M.Ş.A.’yı yaptıkları çalışmalar sonucunda Üsküdar’da yakaladı. Şüphelinin üst aramasında olayda kullandığı silah, şarjör ve 7 fişek bulundu. M.Ş.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.