M.S. Anadolu Yıldızlar Ligi Başarısı

SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ

Manisa’da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Finalleri’ne katılan Kütahyalı sporcular, başarılarıyla dikkat çekti. Bu yarışma, Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlendi.

Kütahya’DAN BÜYÜK BAŞARILAR

Finallere katılan sporculardan Ömer Gör, 52 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken, İbrahim Sönmez de 57 kilogram kategorisinde Türkiye 5’incisi oldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıları dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek ilerleyen dönemlerde başarılarının devamını diledi.