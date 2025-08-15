Haberler

M.S. Anadolu Yıldızlar Ligi Başarısı

SPORCULAR ÖNEMLİ DERECELER ELDE ETTİ

Manisa’da gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Grekoromen Güreş Türkiye Finalleri’ne katılan Kütahyalı sporcular, başarılarıyla dikkat çekti. Bu yarışma, Manisa’nın Kula ilçesinde düzenlendi.

Kütahya’DAN BÜYÜK BAŞARILAR

Finallere katılan sporculardan Ömer Gör, 52 kilogram kategorisinde Türkiye 3’üncüsü olurken, İbrahim Sönmez de 57 kilogram kategorisinde Türkiye 5’incisi oldu. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıları dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek ilerleyen dönemlerde başarılarının devamını diledi.

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

