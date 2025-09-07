M.S., Antalya’daki Torunum İçin Vasilik Davası Açtı

YURT DIŞINDAN VASILIK DAVASI AÇMAK

Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya’da doğan torununun bakımını üstlenme isteği ile yola çıkmıştı. Bu doğrultuda avukat tutmak yerine yapay zekadan dilekçe yazdırarak sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açtı. Ancak mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle bu davayı reddetti ve M.S. avukatla devam etme gereği duydu. Yurt dışında yaşayan M.S., torununun anne ve babasının bakamayacağı düşüncesiyle vasilik davası açma kararı aldı. Hem avukatlık ücreti ödemekten kaçınmak hem de süreci kendisinin yürütmesini sağlamak amacıyla yapay zekadan dilekçe hazırlaması için yardım istedi.

MAHKEME KARARI VE AVUKAT DESTEĞİ

Yapay zekanın yönlendirmesi üzerine sulh hukuk mahkemesine vasilik davası açan M.S., mahkemenin yönlendirmesiyle usulden reddedildi. Bunun ardından avukat Gülhan Küçükkatrancı ile iletişime geçti. Avukat Küçükkatrancı, müvekkilinin hatalı bir dava açtığını, doğu yönlendirmelerle durumu düzeltmeye çalıştıklarını belirtti. “Müvekkilim yurt dışında yaşayan bir kişiydi. Torunu Antalya’da dünyaya gelmiş. Annesi ve babasının bakamayacağını düşündüğü için velayetin kaldırılması ve vasilik davası açması gerekirken durumu yapay zekaya sormuş ve özetlemiş” dedi. M.S.’nin sulh hukuk mahkemesine direkt vasilik davası açmasının nedeni, yapay zekanın hatalı yönlendirmesi oldu.

HATALI YÖNLENDİRMELER VE SONUÇLARI

Küçükkatrancı, doğru bilgilerle yeniden davanın açıldığını ifade etti. “Müvekkilime aslında aile mahkemesinde açılması gereken bir dava olduğunu anlattım. Sürecimiz şu anda aile mahkemesinde devam ediyor. Son dönemde yapay zeka veya internet üzerinden alınan hatalı bilgilerle yanlış ve eksik davalar açılıyor. Özellikle hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığından usulden ret kararlarının arttığını görmekteyiz. Bu durum, kişileri hem maddi hem de zaman açısından zora sokuyor” diye konuştu.