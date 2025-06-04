M. S. B. Güler, Brüksel’de İmza Attı

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER BRÜKSEL’DE BULUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Elektromanyetik Harp Koalisyonu Niyet Mektubu İmza Töreni’ne katıldı. Bu önemli etkinlikte Türkiye adına niyet mektubunu imzalayan Bakan Güler, Brüksel’de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkentine geldi.

NATO ÜYELERİYLE YENİ İŞ BİRLİĞİ

Bakan Güler, burada gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldi. Ele alınan konular arasında savunma işbirlikleri ve çeşitli güvenlik meseleleri yer alıyor. Güler’in katılımıyla, Türkiye’nin uluslararası savunma alanındaki vizyonu bir kez daha vurgulanmış oldu.