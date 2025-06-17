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M.S.B. Güler, R.F.B. Belousov ile görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Andrey Belousov ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme kapsamında, iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ÇATIŞMALAR ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Görüşmenin ana odak noktası, özellikle İran ile İsrail arasındaki çatışmalar oldu. İki bakan, bölgedeki mevcut durum ve olası gelişmelere dair fikirlerini paylaştı. Bu tür iletişimlerin, iki ülke arasındaki işbirliğini artıracağı düşünülüyor.

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