M. S. B. Mehteran Konseri, Malatya’da

MEHTERAN BİRLİĞİ ÖZEL GÖSTERİ İÇİN HAZIRLANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, 9 Mayıs’ta Malatya Park önünde gerçekleştireceği özel etkinlikle vatandaşlarla bir araya geliyor. Konser, saat 16.00’da başlayacak ve Mehteran, dünyanın en eski askeri bandosu olarak bilinen yapısıyla izleyicilere tarihi bir atmosfer yaşatacak.

TARİHİ ATMOSFERİ YAŞATACAK

Etkinlik boyunca Türk ordusunun gücünü ve milletin direniş ruhunu temsil eden Mehter müziği, yüzyıllar boyunca olduğu gibi bu kez Malatya sokaklarında yankılanacak. Yetkililer, aileleriyle birlikte tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyor ve bu gösterinin kentin kültürel yaşamına renk katacağına vurgu yapıyor.

GEÇMİŞİN İHTİŞAMI GÜNÜMÜZLE BULUŞACAK

Tarihi marşlar, davul ve zurna sesleriyle birlikte Malatya semalarını dolduracak. Geçmişin ihtişamı, günümüzle birleşerek unutulmaz bir deneyim sunacak.