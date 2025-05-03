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M. S. B. Y. Güler, A. Gurbanov’u kabul etti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov’u kabul ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TEKNOFEST dolayısıyla Lefkoşa’ya gelen kardeş Azerbaycan’ın Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov’u kabul etti.” deniliyor.

KABULÜN ÖNEMİ

Bu görüşme, iki ülkenin savunma alanındaki iş birliğini artırma amacı taşıyor. Bakan Güler, Azerbaycan ile olan ilişkilerin güçlenmesinin önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, TEKNOFEST etkinliği çerçevesinde yapılan bu kabul, teknolojik ve savunma alanında iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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