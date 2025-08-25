Haberler

M. S. B. Y. Güler, Ahlat’ı Ziyaret Etti

ZİYARET VE ETKİNLİKLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti. Bu ziyaret kapsamında Bakan Güler, Ahlat Komando Tabur Komutanlığına giderek burada inceleme ve denetlemeler yaptı.

BERABERİNDEKİ KOMUTANLAR

Bakan Güler’in bu ziyareti esnasında yanında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de bulunuyor. Bu etkinlikler, Malazgirt Zaferi’nin anlamına vurgu yaparak, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
Haberler

İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.