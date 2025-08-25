M. S. B. Y. Güler, Ahlat’ı Ziyaret Etti

ZİYARET VE ETKİNLİKLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Bitlis’in Ahlat ilçesine gitti. Bu ziyaret kapsamında Bakan Güler, Ahlat Komando Tabur Komutanlığına giderek burada inceleme ve denetlemeler yaptı.

BERABERİNDEKİ KOMUTANLAR

Bakan Güler’in bu ziyareti esnasında yanında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de bulunuyor. Bu etkinlikler, Malazgirt Zaferi’nin anlamına vurgu yaparak, birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor.