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M.s.b. Y.güler, Brüksel’de Toplantı’ya Katıldı

ULUSLARARASI TOPLANTIYA KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel’de düzenlenen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’na katılıyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel’de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’na iştirak etti” deniyor.

TOPLANTININ ÖNEMİ

Bu toplantı, savunma iş birliği ve güvenliğin güçlendirilmesi açısından oldukça önemli bir platform sunuyor. Ukrayna’nın mevcut durumu hakkında bilgi alışverişi yapılıp, uluslararası savunma politikalarının gözden geçirileceği bir ortam sağlanıyor.

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