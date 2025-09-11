M.s.b. Yardımcısı Kavaklıoğlu, Londra’da Görüştü

MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI, LONDRA’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Londra ziyaretinde Birleşik Krallık Savunma Tedarikinden Sorumlu Bakanı Luke Pollard ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu buluşma, Bakan Pollard’ın göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk resmi toplantı olma özelliği taşıyor.

SAVUNMA SANAYİİNE YÖNELİK ÖNEMLİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda, Eurofighter, C-130J ve A400M retrofit gibi büyük çaplı projeler başta olmak üzere, savunma sanayiine dair kritik konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini artırma hedefini güçlendiriyor.